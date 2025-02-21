Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что на переговорах с Россией в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) не шла речь ни о каких деталях потенциального мирного соглашения, вроде снятия санкций или территориальных уступок.
Как сказал Рубио в интервью журналистке Кэтрин Херридж, Вашингтон согласился на прямые переговоры с Россией, чтобы выяснить, насколько серьезно россияне настроены на достижение мира.
"Единственный способ проверить их - по сути, вступить с ними в контакт и сказать: "Хорошо, вы серьезно настроены на прекращение войны? И если да, то каковы ваши требования? Отличаются ли ваши публичные требования от ваших личных требований?", - сказал Рубио.
Он рассказал, что на встрече в Эр-Рияде "единственное, в чем мы согласились, - это то, что мы будем говорить о мире".
"Разговор был таким: во-первых, мы должны – на определенном уровне – упорядочить работу наших дипломатических представительств, потому что мы должны иметь возможность общаться с ними, учитывая характер наших двух стран и то значение, которое мы имеем в мире. Второе – есть вещи, по которым мы могли бы сотрудничать в геополитическом плане, потенциально", – сказал Рубио.
В то же время он не смог ответить на вопрос, заинтересована ли Россия в заключении мира.
"Я пока не могу ответить, серьезно они настроены на мир или нет. Это будет зависеть от того, как они будут действовать дальше", – сказал он.
Рубио также отверг опасения об исключении Украины или Европы из переговоров, заявив, что США проводят консультации со всеми сторонами.
Переговоры США и РФ
Рубио подтвердил, что обсуждал встречу президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. При этом он подчеркнул, что встреча двух лидеров "во многом будет зависеть от прогресса в прекращении войны в Украине".
А как писало FT, Россия использовала первый раунд переговоров с США в Эр-Рияде по прекращению войны в Украине, чтобы требовать вывода сил НАТО с восточного фланга альянса.