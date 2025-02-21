Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что на переговорах с Россией в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) не шла речь ни о каких деталях потенциального мирного соглашения, вроде снятия санкций или территориальных уступок.

Как сказал Рубио в интервью журналистке Кэтрин Херридж, Вашингтон согласился на прямые переговоры с Россией, чтобы выяснить, насколько серьезно россияне настроены на достижение мира.

"Единственный способ проверить их - по сути, вступить с ними в контакт и сказать: "Хорошо, вы серьезно настроены на прекращение войны? И если да, то каковы ваши требования? Отличаются ли ваши публичные требования от ваших личных требований?", - сказал Рубио.

Видео дня

Он рассказал, что на встрече в Эр-Рияде "единственное, в чем мы согласились, - это то, что мы будем говорить о мире".

"Разговор был таким: во-первых, мы должны – на определенном уровне – упорядочить работу наших дипломатических представительств, потому что мы должны иметь возможность общаться с ними, учитывая характер наших двух стран и то значение, которое мы имеем в мире. Второе – есть вещи, по которым мы могли бы сотрудничать в геополитическом плане, потенциально", – сказал Рубио.

В то же время он не смог ответить на вопрос, заинтересована ли Россия в заключении мира.

"Я пока не могу ответить, серьезно они настроены на мир или нет. Это будет зависеть от того, как они будут действовать дальше", – сказал он.

Рубио также отверг опасения об исключении Украины или Европы из переговоров, заявив, что США проводят консультации со всеми сторонами.

Переговоры США и РФ

Рубио подтвердил, что обсуждал встречу президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. При этом он подчеркнул, что встреча двух лидеров "во многом будет зависеть от прогресса в прекращении войны в Украине".

А как писало FT, Россия использовала первый раунд переговоров с США в Эр-Рияде по прекращению войны в Украине, чтобы требовать вывода сил НАТО с восточного фланга альянса.

Вас также могут заинтересовать новости: