По словам американского президента, США выделили 350 млрд долларов Украине.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сделал новое заявление относительно того, сколько Вашингтону стоила помощь Украине. Он заявил, что хочет получить средства обратно и заговорил не только о редких металлах, но и нефти и "всем, что мы сможем получить".

"США выделили 350 млрд долларов Украине, потому что у нас была тупая, некомпетентная администрация и президент. Мы отдали Украине $350 млрд. США пытаются вернуть средства, потраченные ранее на помощь Украине, и достигнут этого", – заявил американский лидер.

По его словам, Европа дала Украине деньги в форме займа, и якобы получила свои средства обратно.

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"Мы дали деньги в форме ничего. Поэтому я хочу, чтобы они дали нам хоть что-то за все те деньги, которые мы вложили. И я попытаюсь добиться урегулирования войны. И я попытаюсь положить конец всем этим смертям. Поэтому мы просим редкие металлы и нефть, и все, что сможем получить. <...> Так что мы получим свои деньги обратно. Мы вернем наши деньги, потому что это несправедливо. Это просто нечестно", – добавил Дональд Трамп.

Соглашение по полезным ископаемым Украины

Как известно, США требуют от Украины подписать соглашение по полезным ископаемым. Первый вариант президент Украины Владимир Зеленский подписывать не стал, поэтому Вашингтон представил обновленный документ.

В нем упоминаются не только минеральные ископаемые, но и газ с нефтью. Будущие доходы от портов не входят в соглашение. Источники NV говорят, что обновленное соглашение еще жестче предыдущего.

Примечательно, что министр финансов США Скот Бессент ранее заявил, что в ситуации с соглашением о полезных ископаемых многое подают "неправдиво". По его словам, экономическое будущее Украины в мирное время "может быть более процветающим, чем когда-либо в истории страны", а партнерство с американцами обеспечит ее процветание.

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