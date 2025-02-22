В Москве добавили, что работают еще и над встречей Трампа с самим Путиным.

Делегации России и США проведут новый раунд переговоров о прекращении войны в Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает Euronews.

По его словам, переговоры состоятся в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 25 февраля, ровно через неделю после первой встречи там же.

Тем временем заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что продолжается подготовка к личной встрече между Трампом и его российским коллегой Владимиром Путиным. В разговоре с российскими государственными СМИ Рябков сказал, что во время личной встречи Трамп и Путин могут обсудить широкий круг вопросов, а не только войну в Украине.

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"Речь идет о том, чтобы начать двигаться в направлении нормализации отношений между нашими странами, найти пути решения самых острых и потенциально очень-очень опасных ситуаций, которых очень много, в том числе Украина", - сказал он.

Впрочем, по словам Рябкова, усилия по организации такой встречи находятся на ранней стадии, и для ее проведения понадобится "самая интенсивная подготовительная работа".

Отношения Трампа с Кремлем

Как писал УНИАН, эксперты считают, что комплиментарные заявления Трампа в адрес России и персонально Владимира Путина продиктованы его стратегическим желанием вбить клин между США и Китаем. Фактически Трамп хочет повторить успех администрации Ричарда Никсона, который в начале 1970-х годов изменил американскую политику и пошел на сближение с коммунистическим Китаем, чтобы углубить раскол между Пекином и Москвой.

Между тем в Москве говорят, что не считают заявления и действия Трампа пророссийскими.

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