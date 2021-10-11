Статья Медведева имеет мало общего с реальным политическим содержанием, полагает советник главы Офиса президента.

В Офисе президента Владимира Зеленского отреагировали на статью заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о якобы бессмысленности контактов России с нынешней украинской властью.

Статью прокомментировал УНИАН советник руководителя ОП Михаил Подоляк.

"Прежде всего, нужно обращать внимание на то, кто сказал и что именно сказал. Более того, очевидно, что появление подобных текстов имеет отношение не столько к реальному политическому процессу, сколько к самой примитивной пропаганде. И даже ответ на первый вопрос "кто сказал?", а сказал это абсолютно несубъектный даже для РФ Медведев, точно отметает подозрения на серьезность данного заявления", – заявил он.

По мнению собеседника, полноценно разбирать "столь упрощенные пропагандистские клише" – неправильно.

Он считает, что статья Медведева больше похожа на "какие-то детские обиды, традиционные комплексы и тотальное непонимание современных реалий" и имеет мало общего с реальным историческим знанием и реальным политическим содержанием.

"Скажу прямо, господин Медведев сегодня точно не репрезентант какой-либо актуальной политической концепции. Можно, конечно, согласиться с тем, что частично этот текст отражает настроение ультраконсервативной части окружения нынешнего российского лидера. И Медведева просто использовали в рамках какой-то внутренней игры", – добавил советник руководителя ОП.

По его словам, все, что говорит экс-президент РФ, уже давно носит клише "анекдотичности и несерьезности" и не решает никаких задач.

"В любом исполнении подобные фразы просто бессмысленны – они не решают никаких ситуативных задач; не обозначают новые подходы, а скорее наоборот подчеркивают архаичность и негибкость части российских элит; пересказывают мифы, которые даже в самой РФ вызывают скепсис. Т.е. и на вопрос "зачем это сказано?" – отрицательный ответ очевиден: безо всякой цели. Ради инфантильного хайпа", – подчеркнул он.

Подоляк уверен, что единственное, что действительно имеет значение сейчас, – это четкое понимание и украинским, и российским обществом, "что без переговоров двух лидеров невозможно вывести ситуацию в двусторонних отношениях из тупика".

Читайте также"Внешнее управление, ко-ко-ко, слабая власть": Арестович высмеял статью Медведева об Украине"Переговоры нужны объективно. Если де часть элиты РФ настойчиво пытается "сбить" своего президента с этих переговоров даже таким незамысловатым способом и таким непрезентабельным спикером, то подобная активность может только навредить самой России. Тем более, что обсуждать исторические и актуальные аспекты сейчас в древнесоветской стилистике, опять предложенной Медведевым, просто моветон…", – резюмировал он.

Напомним, Дмитрий Медведев в одном из российских СМИ опубликовал статью под названием "Почему бессмысленны контакты с нынешним украинским руководством".

В ней он утверждал, что сейчас Украина находится в поиске своей идентичности и создает "свою отдельную историю", а "украинские руководители, особенно первые лица, люди, не имеющие никакой устойчивой самоидентификации. Несчастные люди".

По его словам, Зеленский – это человек, "имеющий определенные этнические корни, всю жизнь говоривший на русском языке", а, придя к власти, "отказался от своей идентичности", что якобы вызывает у него "когнитивный диссонанс".

"Можно только представить, сколь омерзительно ему было совершить подобное нравственное "сальто-мортале". Это напоминает безумную ситуацию, когда представители еврейской интеллигенции в нацистской Германии по идейным причинам попросились бы на службу в СС", – написал Медведев.

По его мнению, Зеленский якобы вынужден маневрировать между различными силами: "радикальными националистами" (их Медведев назвал "нациками"), "мусульманськой частью населения, прежде всего татарами..., – чтобы ему не сломали шею".

Российский политик также назвал закон о коренных народах Украины "ублюдочным", а "Крымскую платформу" – "дебильной".

Он подчеркнул, что "украинские руководители нынешней генерации – люди абсолютно несамостоятельные".

Медведев уверен, что "США ничего не нужно от Украины, кроме противостояния с Россией...", поэтому такой союз якобы неустойчив.

"Во главе Украины стоят слабые люди, которые стремятся только к тому, чтобы набить свои карманы... С такими слабыми людьми контакты непродуктивны... Переговоры с ними абсолютно бессмысленны", – сказано в тексте.

По словам зампреда Совбеза РФ, в этой ситуации России остается только дождаться появления в Украине другого руководства.

Автор: Антонина Доломанжи