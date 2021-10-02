Советник руководителя ОП не исключает, что президент сегодня пообщается с журналистами.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал нынешнюю ситуацию вокруг председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

На вопрос о нынешней ситуации вокруг Разумкова Подоляк сказал, что это вопрос к партии "Слуга народа", а Офис президента "точно не имеет отношения к возможной или невозможной отставке Дмитрия Александровича".

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На вопрос, будет ли президент Владимир Зеленский сегодня обсуждать этот вопрос с фракцией "СН", Подоляк отметил, что президент может обсуждать с фракцией и партией любые вопросы, потому что это "его фракция, его партия".

"Какой будет порядок обсуждения, что именно они будут обсуждать - он вам скажет, он сам лично скажет после того, как он закончит свое обсуждение", - сказал советник руководителя ОП.

Кроме того, на вопрос, какие сейчас отношения у президента со спикером, Подоляк сказал: "Я думаю, замечательные".

На уточнение, не связан ли вопрос возможной отставки Разумкова с какими-то конфликтными ситуациями, он заметил: "Я вообще считаю, что любая отставка - это вопрос функциональности того или иного человека. А не вопрос, "нравится мне кто-то или не нравится"... Если функционально Дмитрий Александрович все делает правильно, то какая отставка может быть?"

В то же время, если у спикера есть какие-то несоответствия функциональным обязанностям, добавил Подоляк, то "может быть вопрос обсуждения, внутрипартийный, о его возможной отставке".

Как сообщал УНИАН, 30 сентября Разумков в Facebook написал, что фракция "Слуга народа" инициировала его отставку с поста председателя Верховной Рады.

Позже в "Слуге народа" заявили, что соответствующее обращение Давида Арахамии о подписных листах относительно отставки Разумкова - его личная инициатива.

Арахамия получил подписные листы и взял с собой в Трускавец. Однако подписи за отставку Разумкова, по его словам, еще не собирали.

1-2 октября в Трускавце происходит выездное заседание фракции "Слуга народа". Планируется, что в нем примут участие президент Владимир Зеленский и представители Офиса президента и правительства.

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Автор: Таня Поляковская