На сайте парламента законопроект появится всего через три дня.

В парламенте подготовлен законопроект о декриминализации порнографии в Украине.

Об этом сообщил народный депутат Украины ярослав Железняк в Telegram. Он отмечает, что уголовная ответственность останется исключительно за:

порно без согласия (порноместь, deep fake);

экстремальное порно (насилие, зоо -, некрофилия);

порно с детьми и для детей.

При этом подчеркнул, что за порно с детьми будет наоборот усилена ответственность.

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"Все. За все остальное со ст. 301 и 302 уголовную ответственность убираем. Чтобы фантазия правоохранителей не генерировала по 1000+ дел в год. Чтобы не было соблазна манипулировать: сутенерство, вовлечение в проституцию и торговля людьми тоже остаются уголовными преступлениями (это отдельные статьи)", - написал он.

Железняк отмечает, что над текстом работали рабочей группой с правоохранительным комитетом, BRDO и другими общественными организациями и даже госорганами

Железняк призвал коллег-депутатов поставить подписи под законопроектом до утра пятницы.

"Давайте все же разгрузим правоохранительные органы от "контрольных закупок" у вебкам-моделей. Имеем для них кучу других амбициозных задач даже в рамках расследований нашей ВСК", - добавил он.

При этом добавил, что на сайте парламента законопроект появится лишь через три дня.

Независимый аналитический центр BRDO отмечает, что несмотря на отсутствие общественной опасности, правоохранительные органы и суды Украины продолжают привлекать к уголовной ответственности лиц за порнографию. Открывается более 1000 дел ежегодно, в частности – за контент на Оnlyfans, с которого уплачиваются налоги в Украине. Люди могут быть привлечены к ответственности за контент своих мобильных телефонов и частные переписки.

При этом BRDO отметили, что недавно общество всколыхнула история женщины из новых Санжаров, получившей уголовный приговор за то, что в частной переписке переслала собственные видео с мастурбацией. Суд признал видео продукцией порнографического характера и назначил 34000 грн штрафа, а также конфисковал телефон как орудие преступления.

Законопроектом предусмотрено отменить уголовную ответственность за ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических материалов (ст. 301 УКУ) и за содержание мест разврата и сводничество (ст. 302 УКУ) – важно отметить, что эта статья не касается проституции и сутенерства, в отношении которых не предлагается никаких изменений.

В то же время оставить уголовную ответственность за:

получение доступа к детской порнографии, ее приобретение, хранение, ввоз, перевозка или другое перемещение, изготовление, сбыт и распространение;

сбыт порнографии несовершеннолетним;

изготовление, распространение и сбыт экстремальной порнографии;

распространение и сбыт порнографии без согласия лица, которое в ней изображено (revenge-porn, deep-fake), а также изготовление порнографии без ведома лица, которое в ней изображено;

вовлечение в проституцию, сутенерство, торговлю людьми.

В сообщении отмечается, что Украина принадлежит к топ-20 стран по потреблению трафика на Pornhub.

Декриминализация порно в Украине-подробности

Вчера, 14 августа, народный депутат Украины Максим Бужанский в комментарии агентству УНИАН рассказал, что в украинском обществе часть граждан выступают за декриминализацию статьи Уголовного кодекса Украины о порнографии.

Он отмечал, что есть молодые люди, которые создают аккаунты на OnlyFans - сервис платной подписки OnlyFans, где можно делиться эротическим контентом. Они снимают свои видео, фото, выкладывают и продают это. А на них охотятся киберполицейские, которые вступают с ними в переписку под видом клиентов и после этого фиксируют получение за это видео и фотографии платы.

По его словам, после этого с них либо "снимают" деньги, либо сажают их в тюрьму. При этом он подчеркнул, что это тот случай, когда людей наказывают "за ерунду, не причиняющую никому вреда". Бужанский добавил, что этот процесс также порождает злоупотребление служебным положением со стороны правоохранителей, которые возбуждают подобные дела и наживаются на этом.

Депутат отметил, что на на базе правоохранительного комитета парламента была создана рабочая группа во главе с Владленом Неклюдовым. Кроме депутатов, в ней работали представители около 10 общественных организаций, а также прокуратуры и правоохранительных органов. Группа работала очень долго-с февраля.

Как известно, в Украине работают различные платформы с эротическим и порнографическим контентом, в частности Pornhub и OnlyFans. Некоторые украинцы загружают туда свои фото и видео 18+.

Примечательно, что с начала года благодаря OnlyFans в госбюджет поступило почти 23 млн гривен. А народный депутат Ярослав Железняк сообщал, что с начала 2023 года из сервиса OnlyFans в государственный бюджет Украины поступило 620 тыс. долларов в виде "налога на Google". По его словам, это полностью снимает вопрос о целесообразности декриминализации порнографии.

Сервис OnlyFans-это платформа из Великобритании, которая в основном используется создателями контента для взрослых. Она позволяет подписчикам получать контент от создателей за ежемесячный членский взнос.