В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о декриминализация порнографии в Украине.
Проект закона О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно обеспечения свободы от вмешательства в частную жизнь человека зарегистрирован под номером 9623, говорится на сайте парламента.
Его инициаторами выступили сразу 25 народных избранников. Текст законопроекта пока отсутствует.
Декриминализация порно в Украине - что известно
Как сообщал УНИАН, несколько дней назад стало известно, что в парламенте подготовили законопроект о декриминализации порнографии в Украине.
По словам нардепа Ярослава Железняка, уголовная ответственность останется исключительно за порно без согласия (порнопомста, deep fake), экстремальное порно (насилие, зоо-, некрофилия) и порно с детьми и для детей.
Парламентарий подчеркнул, что депутаты планируют усилить ответственность за порно с детьми.
Он также добавил, что" чтобы не было соблазна манипулировать": сутенерство, вовлечение в проституцию и торговля людьми тоже остаются уголовными преступлениями (это отдельные статьи).
Над текстом работала рабочая группа парламентариев, общественные организации и госорганы.