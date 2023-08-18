Текст законопроекта пока отсутствует.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о декриминализация порнографии в Украине.

Проект закона О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно обеспечения свободы от вмешательства в частную жизнь человека зарегистрирован под номером 9623, говорится на сайте парламента.

Его инициаторами выступили сразу 25 народных избранников. Текст законопроекта пока отсутствует.

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Декриминализация порно в Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, несколько дней назад стало известно, что в парламенте подготовили законопроект о декриминализации порнографии в Украине.

По словам нардепа Ярослава Железняка, уголовная ответственность останется исключительно за порно без согласия (порнопомста, deep fake), экстремальное порно (насилие, зоо-, некрофилия) и порно с детьми и для детей.

Парламентарий подчеркнул, что депутаты планируют усилить ответственность за порно с детьми.

Он также добавил, что" чтобы не было соблазна манипулировать": сутенерство, вовлечение в проституцию и торговля людьми тоже остаются уголовными преступлениями (это отдельные статьи).

Над текстом работала рабочая группа парламентариев, общественные организации и госорганы.

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