С момента приглашения к членству, вступление в Альянс должно произойти очень скоро, и не длиться годами, как это может быть в случае с интеграцией в ЕС.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг объяснил, что движение Украины к членству в НАТО и Евросоюзе не одинаково.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сказал на брифинге в Брюсселе. Генсек Альянса отмечает, что все союзники соглашаются, что Украина станет членом НАТО, и что надо продолжать приближать ее к членству в Альянсе.

Столтенберг напомнил, что в НАТО в прошлом году приняли важные решения, которые сейчас воплощаются. В частности, речь идет об устранении требования относительно Плана действий по членству. Это важно для поддержания одноэтапного пути приближения Украины к НАТО, и когда будет оформлено приглашение, это будет тем самым что и приобретение членства.

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"В этом разница между НАТО и Евросоюзом. В Евросоюзе, конечно, когда вас приглашают, на это могут уйти годы от приглашения до членства. В НАТО, когда вас приглашают, это то, что происходит очень скоро. Поэтому, мы должны избежать создания своего рода двухэтапного процесса на пути к членству", - сказал Столтенберг.

В то же время, он подтвердил, что независимо от технических деталей, в НАТО есть четкая настроенность относительно приобретения Украиной членства.

"Мы также должны осознать, что когда эта война закончится, все понимают, что должны быть определенные гарантии, что это действительно завершение, а не пауза, когда Россия будет восстанавливать свои силы, отдыхать, перегруппировывать и потом снова атаковать", - подчеркнул Столтенберг и сказал, что завершение войны должно быть таким, чтобы не было повторения того, что произошло в 2014 году. Тогда Россия аннексировала Крым и затем осуществила вторжение на Донбасс, вела переговоры о прекращении огня, но через восемь лет прибегла к полномасштабному вторжению в Украину.

По его словам, надо помочь Украине построить ее оборонительные силы для сдерживания любой российской агрессии.

Заявления Столтенберга по Украине

В феврале Столтенберг заявил, что Украине надо подготовиться к такому уровню, чтобы стать членом НАТО быстро. Никакие даты для получения Украиной членства в НАТО не устанавливаются, надо и дальше выполнять условия и формировать консенсус среди стран-членов Альянса.

14 декабря 2023 года лидеры стран-членов ЕС решили начать переговоры с Украиной о вступлении. Для этого они рекомендовали Еврокомиссии утвердить организационные аспекты для переговоров.

В середине января стало известно, что Еврокомиссия работает над проектом организационных рамок для вступительных переговоров с Украиной. В частности, проводилась оценка принятия Верховной Радой законопроектов на выполнение необходимых шагов. Речь идет о внедрении Украиной рекомендаций Еврокомиссии, озвученных после предоставления Украине статуса страны-кандидата на вступление.

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