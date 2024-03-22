В частности, в июне должна быть утверждена переговорная рамка об организационных аспектах ведения переговоров.

Между Украиной и абсолютным большинством стран-членов Европейского Союза есть "джентельменское соглашение" об утверждении старта переговоров о вступлении в июне.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина во время выступления на 16-м ежегодном Киевском Форуме по безопасности.

В частности, у нее спросили, насколько реалистична перспектива начала переговоров о вступлении Украины в ЕС в первом полугодии этого года и что является главной преградой для этих переговоров. Вице-премьер отметила, что теперь нужны консенсусные решения в пределах Евросоюза на разных этапах дальнейшего движения.

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"Конечно, мы не видели преград, чтобы уже в марте утвердить переговорную рамку. Это дало бы юридические основания двигаться более оперативно дальше. Но стартуют европейские выборы и мы имеем джентельменскую договоренность среди абсолютного большинства стран Европейского Союза, что и межправительственная конференция, и сама переговорная рамка будут утверждены в июне", - отметила Стефанишина.

Она напомнила, что 21 марта на заседании Европейского Совета лидеры стран-членов ЕС поручили соответствующие инструкции министрам по европейским делам, чтобы успеть на июнь.

"И президент, соответственно, такой призыв сделал. Я достаточно спокойно себя чувствую. Президент не разделяет моего спокойствия. Поэтому как раз в таком эмоциональном балансе, я уверена, что будем иметь решение на июнь", - отметила Стефанишина.

Она добавила, что к этому этапу уже был начат официальный скрининг законодательства. "Его по-разному называют наши главы секторальных делегаций. Кто-то называет "начитка лекций". Кто-то по-другому, а кто-то более серьезно относится. Но этот этап продолжается. И собственно с июня мы уже начнем процесс планирования адаптации законодательства в рамках следующих этапов", - сказала вице-премьер.

Вступление Украины в ЕС: последние новости

Как сообщал УНИАН, 21 марта президент Владимир Зеленский во время обращения к Евросовету заявил, что Украина выполняет обязательства по внутренней трансформации, а одобрение переговорной рамки даст Европе правильный сигнал после июньских выборов в Европарламент.

14 декабря 2023 года лидеры стран-членов ЕС решили начать переговоры с Украиной о вступлении в Союз. Они рекомендовали Еврокомиссии утвердить организационные аспекты для переговоров, также известные как переговорная рамка.

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