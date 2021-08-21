Санкции РФ также прокомментировал министр иностранных дел Кулеба.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что санкции России, которые были введены в том числе против него, являются лучшим подарком к 30-летию Независимости Украины.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Лучший подарок к 30-летию Независимости Украины. Кремль ввел санкции в отношении секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Считаю это наивысшим отличием и лучшей оценкой нашей совместной работы в отстаивании национальных интересов нашего государства", - написал он.

Читайте такжеУкраинскому флоту до конца года нужно выделить еще 960 миллионов гривень - ДаниловСанкции РФ также прокомментировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter: "Россия обещала, что отомстит мне за Крымскую платформу. Отомстила. Но нас это не остановит. Крым - это Украина".

Российские санкции против украинских политиков

Россия расширила список граждан Украины, в отношении которых вводятся специальные экономические меры. Санкционный список от 1 ноября 2018 года расширен с 849 до 922 человек. Обновленный документ от 20 августа опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации РФ.

Так, под российские санкции попали глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Перед этим РФ расширяла список "санкционных" украинцев в декабре 2020 года, внеся в него главу Верховной Рады Дмитрия Разумкова, его первого заместителя Руслана Стефанчука и других.

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Автор: Артем Орел