Россия расширила список граждан Украины, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.
Санкционный список расширен с 849 до 922 человек. Обновленный документ от 20 августа опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации РФ.
Так, под российские санкции попали глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
Также российская власть ввела санкции против первого замглавы МИДа Эмине Джапаровой, народного депутата Александра Дубинского, советника министра энергетики Украины Елены Зеркаль, уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой, главы Счетной палаты Валерия Пацкана, главы Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко.
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Санкции России против Украины
- 22 октября 2018 президент России Владимир Путин подписал указ "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации". Правительства РФ было поручено определить перечни физических и юридических лиц, в отношении которых применяются санкции.
- 1 ноября 2018 правительство РФ ввело санкции в отношении 322 физических и 68 юридических лиц Украины. В декабре того же года тогдашний премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении списка.
- В постановлении указывается, что оно направлено "на противодействие недружественным действиям в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Украины и на нормализацию двусторонних отношений".
- 4 сентября 2020 российские власти расширили список украинцев, против которых вводятся санкции. В частности, Россия ввела санкции против экс-президента Петра Порошенко и нардепа Святослава Вакарчука. Всего под ограничения попал 41 украинец.
- В декабре 2020 года Россия расширили список "санкционных" украинцев, внеся в него главу Верховной Рады Дмитрия Разумкова, его первого заместителя Руслана Стефанчука и других.