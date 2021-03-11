По словам руководителя ОП, президент будет осуществлять необходимый контроль и следить за деятельностью этого центра.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что международный Центр противодействия дезинформации запустят на базе Совета национальной безопасности и обороны, он может начать работать на следующей неделе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на форуме "Украина 30. Культура. Медиа. Туризм" в Киеве.

"Не случайно президент Зеленский еще летом прошлого года выступил с инициативой создания в Украине международного Центра противодействия дезинформации. Во исполнение этого поручения президента в ближайшее время, я бы сказал, в ближайшие дни, начнет свою работу такой международный центр, который будет создан на базе Совета национальной безопасности и обороны. Этот орган не является и не будет политическим", - подчеркнул Ермак.

По его словам, глава государства будет осуществлять необходимый контроль и следить за деятельностью этого центра.

"Я уверен, что уже на следующей неделе такой центр начнет свою работу", - добавил он.

"На сегодняшний день мы имеем подтверждение и заинтересованность наших партнеров в участии в этом центре", - отметил руководитель Офиса президента, подчеркнув необходимость того, чтобы этот центр очень быстро стал мощным инструментом борьбы с дезинформацией.

Читайте такжеМеждународный Центр по противодействию фейкам презентуют 11 марта - Ермак

"Мы очень скоро увидим первые результаты деятельности этого центра", - добавил Ермак.

Он отметил, что обсуждение на форуме "Украина 30. Культура, медиа, туризм" должно стать "отправной точкой" создания Центра противодействия дезинформации.

"Я думаю, что в течение нескольких недель и будущий руководитель этого центра, и сотрудники смогут более подробно ознакомить общество и медиа с работой этого центра", - сказал Ермак.

Противодействие дезинформации в Украине: что известно

23 сентября 2020 года президент Владимир Зеленский во время выступления на общих дебатах 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН заявил, что Украина готова инициировать создание в Киеве штаб-квартиры международного офиса по противодействию дезинформации и пропаганде.

9 марта Зеленский во время выступления на всеукраинском форуме "Украина 30. Культура, медиа, туризм" анонсировал начало работы Центра противодействия дезинформации уже в ближайшее время.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Константин Гончаров