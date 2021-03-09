По словам президента, сегодня Украина находится на передовой борьбы с пропагандой.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал начало работы Центра противодействия дезинформации уже в ближайшее время.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время выступления на всеукраинском форуме «Украина 30. Культура, медиа, туризм» в Киеве.

«Дальнейшие задачи государства и общества - осознать угрозы информационной безопасности и найти пути им противодействовать сегодня. Сегодня Украина находится на передовой, в частности, и на передовой борьбы с пропагандой», - заявил Зеленский.

Президент напомнил, что в ООН он выступил с инициативой создать в Украине Центр противодействия дезинформации. «В ближайшее время он начнет свою работу и в будущем он должен стать международным хабом противодействия дезинформации и противодействия пропаганде во всем мире», - подчеркнул глава государства.

Однако, по его словам, ни один центр не справится с «многомиллиардным бюджетом в частности - Кремля».

Как сообщал УНИАН, 23 сентября Зеленский во время выступления на общих дебатах 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН заявил, что Украина готова инициировать создание в Киеве штаб-квартиры международного офиса по противодействию дезинформации и пропаганде.

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Автор: Константин Гончаров