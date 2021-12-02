Госсекретарь США подчеркнул, что Украина и НАТО не представляют угрозу для России.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен отреагировал на утверждение президента Российской Федерации Владимира Путина об угрозе движения Украины к членству в Организации Североатлантического договора (НАТО).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Блинкен заявил сегодня в Риге на пресс-конференции по итогам двухдневного заседания министров иностранных дел стран-членов Альянса.

Он сказал, что видел заявление Путина.

"Откровенно говоря, это вызывает удивление. Поскольку идея, что Украина представляет угрозу России, стала бы плохой шуткой, если бы ситуация не была такой серьезной. НАТО является оборонительным альянсом. Мы не являемся угрозой для России. Мы не имеем агрессивных намерений в отношении России", - подчеркнул Блинкен.

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Госсекретарь США добавил:"Каждый шаг, который мы делаем, направлен на обеспечение того, что у нас на практике есть эффективные оборонные средства для защиты членов Альянса".

Он уточнил, что это касается и стран-партнеров, чтобы они имели оборонительные средства для надлежащей самозащиты от агрессии.

По словам Блинкена, идея о том, что Украина или НАТО представляют угрозу для России, является полностью неверной.

Что предшествовало

Сегодня, 1 декабря, президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что хочет получить от Запада гарантии невступления Украины в Организацию Североатлантического договора (НАТО). "В диалоге с Соединенными Штатами и их союзниками будем настаивать на выработке конкретных договоренностей, исключающие любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение угрожающих нам систем оружия в непосредственной близости к территории России. Предлагаем начать по этому поводу предметные переговоры", - заявил Путин.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что Россия не имеет права вето и сферы влияния, чтобы контролировать решение Украины о желании присоединиться к Альянсу.

Курс Украины на вступление в НАТО и ЕС

Как сообщал УНИАН, 21 февраля 2019 года вступили в силу изменения в Конституцию, которые закрепляют стремление Украины стать членом Европейского Союза и НАТО. В Конституции закрепляется "европейская идентичность украинского народа и необратимость европейского и евроатлантического курса Украины".

Читайте такжеМэр Чернигова назвал "фигней" курс Украины в НАТОВ сентябре 2020 года президент Владимир Зеленский утвердил стратегию национальной безопасности Украины. Она основывается на трех основных принципах государственной политики в сфере нацбезопасности. В частности, предполагается развитие стратегических отношений с ключевыми иностранными партнерами, прежде всего с Европейским Союзом, НАТО и их государствами-членами.

В июле 2021 года Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 4 июня "О неотложных мерах по углублению интеграции Украины в Организацию Североатлантического договора".

26 августа Зеленский утвердил стратегию внешнеполитической деятельности государства. В стратегии определена необходимость получения полноправного членства Украины в Европейском союзе и в НАТО.

30 ноября генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг заявил, что Россия не имеет никакого права вмешиваться в процесс присоединения Украины к НАТО.

"Украина - это суверенное и независимое государство. Каждое суверенное и независимое государство имеет право выбирать свой собственный путь, в том числе относительно того, частью каких именно мер безопасности оно хочет быть. Это зависит от Украины и 30 стран-членов - решать, когда Украи

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Автор: Виталий Саенко