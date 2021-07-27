В Офисе президента заявили, что будут рады любой стране, которая будет представлена тем или иным образом на первом саммите Крымской платформы.

В Офисе президента Украины отреагировали на решение президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена отправить на инаугурационный саммит Крымской платформы по деоккупации полуострова делегацию во главе с министром транспорта Питом Буттиджеджом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сказал на брифинге.

"Относительно господина министра транспорта - я на самом деле думал, что это уже свершившийся факт. Я думаю, что так и есть. Я не могу сейчас подтвердить, но я думаю, что так и есть - именно он будет представлять США на саммите Крымской платформы", - сказал Никифоров.

Отдельно пресс-секретаря спросили, как президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на новость, что президент США Джо Байден лично не приедет на первый саммит Крымской платформы.

Читайте такжеРоссия угрожает странам, присоединившимся к Крымской платформе - Джеппар

"Не знаю, как на это отреагировал президент Зеленский. Меня не было рядом, когда он узнал эту новость. Но, как бы там ни было, мы рады любой стране, которая тем или иным образом будет представлена на Крымской платформе. Вы понимаете, что 5 лет эта тема не поднималась вообще, и мы сдвигаем ее фактически с мертвой точки, поэтому любому участию любой страны мы рады на Крымской платформе. Для нас самое главное, чтобы страна собственно там была представлена", - добавил Никифоров.

Как сообщил корреспонденту УНИАН осведомленный источник в дипломатических кругах, на инаугурационный саммит Крымской платформы президент США Джо Байден пришлет в Киев президентскую делегацию, которую возглавит министр транспорта США Пит Буттиджедж.

Крымская платформа: что известно

23 сентября 2020 года Зеленский во время прений на 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН призвал партнеров присоединиться к международной платформе по деоккупации Крыма.

В декабре Зеленский сообщил, что создание "Крымской платформы" уже поддержали в Европе и Северной Америке.

"Крымская платформа" будет работать на нескольких уровнях. Первый, самый высокий - политический, к нему присоединятся главы иностранных государств и правительств. Второй - уровень руководителей внешнеполитических ведомств и министров обороны, третий - межпарламентский, а четвертый - уровень неправительственных экспертов. Для усиления эффективности действий государства, а также для привлечения дополнительных интеллектуальных ресурсов к работе платформы, будет создана экспертная сеть.

Саммит "Крымской платформы" с участием лидеров иностранных государств запланирован на 23 августа 2021 года.

Читайте такжеУкраина представила ЕС концепцию Крымской платформы

Оккупация Крыма Россией

Россия оккупировала украинский Крым, введя на полуостров своих военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года. С начала оккупации на полуострове более 100 украинцев стали "пленниками Кремля".

После оккупации Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове и в акватории Черного моря, а также завозит военную технику, в частности, системы противовоздушной обороны.

В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.

Генассамблея ООН в декабре 2019 года приняла резолюцию, призывающую Россию вывести свои войска из аннексированного Крыма и прекратить временную оккупацию территории Украины.

Президент Владимир Зеленский ввел 26 февраля в Украине День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя как ежегодную памятную дату с целью чествования мужества и героизма граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории - в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, в отстаивании территориальной целостности Украины, по случаю годовщины проведения 26 февраля 2014 года в городе Симферополе митинга в поддержку территориальной целостности Украины с участием крымских татар, украинцев и представителей других национальностей.

Автор: Виталий Саенко