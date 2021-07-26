Ранее украинские власти инициировали создание международной платформы по деоккупации Крыма.

Министр транспорта США Питер Буттиджедж будет представлять страну на саммите "Крымской платформы", который состоится 23 августа 2021 года в Киеве.

О том, что делегацию США во время поездки в Украину на саммит "Крымской платформы" и торжества до 30-го Дня Независимости возглавит Пит Буттиджедж Общественному сообщил член "Крымской платформы", депутат Верховной рады и лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев ("Европейская солидарность").

"Соединенные Штаты направляют (в Украину) министра транспорта, он достаточно влиятельная фигура в Кабинете министров США, это Пит Буттиджедж", — рассказал Джемилев.

Он добавил, что ранее в дипломатических кругах не исключали визита президента Джо Байдена, но глава Белого дома пока не приедет.

Читайте такжеРоссия угрожает странам, присоединившимся к Крымской платформе - Джеппар

"Я встречался с Куртом Волкером (дипломат, специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины в 2017-2019 годах - ред.) и он сказал, что по ряду причин Байден не приедет. И, кроме того, у Байдена специфические отношения с Украиной, из-за того, что пытался использовать в своей предвыборной кампании Трамп, то из-за этого скорее всего он не приедет. Даже если очень захочет, его окружение постарается его отговорить", — добавил Джемилев.

Официально Белый дом еще не объявлял, кто возглавит американскую делегацию во время визита в Украину. Заместитель помощника государственного секретаря по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент в интервью Общественному уточнил лишь, что это будет член правительства.

Стоит отметить, что Питер Буттиджедж первый открытый гей на посту министра в США.

Как сообщал УНИАН, украинская власть инициировала создание международной платформы по деоккупации Крыма.

Учредительный саммит "Крымской платформы" с участием лидеров иностранных государств состоится 23 августа в Киеве.

Автор: Леся Лещенко