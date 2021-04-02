Разговор президентов Украины и США состоится после как минимум трех звонков на высоком уровне.

Президент США Джо Байден и лидер Украины Владимир Зеленский сегодня проведут прямой телефонный разговор. И это впервые после победы первого из них на выборах. Звонок пройдет на фоне сообщений о том, что Россия укрепляет свои военные силы на Востоке Украины.

Читайте также"Лидеры очень хорошо поладят": у Зеленского рассказали, когда он встретится с БайденомЭто встревожило США и украинских чиновников, - подтвердили Politico два человека, поинформированных о запланированном телефонном разговоре лидеров двух стран. Он состоится после как минимум трех звонков между США и Украиной на высоком уровне, которые состоялись на этой неделе. В частности, госсекретарь Энтони Блинкен, председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли и министр обороны Ллойд Остин беседовали со своими украинскими коллегами.

Украинские чиновники продвигали телефонный разговор между Зеленским и Байденом на протяжении многих недель. В частности, один из источников рассказал Politico, что этот вопрос поднимался во время разговора советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана и главы Офиса президента Украины Андрея Ермака.

Байден держал Украину "на расстоянии вытянутой руки", в то же время тихо подталкивая ее к проведению дальнейших реформ. Он хорошо разбирается в ситуации в стране, которая остается критически важным фронтом усилий Запада по сдерживанию России.

Российские войска у границы Украины

30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил, что Россия сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям и планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы для военной безопасности Украины.

По словам Хомчака, в последнее время из разных регионов РФ под видом контрольных занятий за зимний период обучения, поддержания боевой готовности и общей подготовки будущих стратегических учений «Запад-2021» Вооруженные силы РФ осуществляют постепенное наращивание войск вдоль границы Украины – на севере, на востоке и на юге, а именно – в Брянской, Воронежской областях. Кроме того, наращивание происходит также в оккупированной Россией АР Крым.

В Пентагоне заявляли, что им известно о передвижении российских войск на границе с Украиной, этот вопрос США обсуждают с союзниками по НАТО.

1 апреля Кремль прокомментировал сосредоточение военных сил Российской Федерации у границ Украины, заявив, что это не должно никого беспокоить.

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Перевод: Лесь Дымань