Причиной задержки с телефонными переговорами между Байденом и Зеленским в посольстве назвали занятость Байдена внутренними проблемами в США.

В посольстве Соединенных Штатов Америки заявили, что телефонный разговор между президентами Джо Байденом и Владимиром Зеленским обязательно состоится.

Об этом говорится в ответе посольства Соединенных Штатов Америки на запрос "Европейской правды".

Официальный представитель посольства США в Украине Даниэль Лангенкамп заверил, что Байден является преданным другом Украины и звонок между лидерами стран обязательно состоится.

"Примечательно, что нынешняя администрация США уделяет Украине много внимания... Госсекретарь Блинкен провел переговоры с министром Кулебой 1 февраля, почти сразу после своего назначения. Министр обороны Таран общался со своим американским коллегой Остином 19 февраля. Несколько других высокопоставленных чиновников также уже контактировали или запланировали переговоры", - сказал он.

Представитель посольства США отметил, что сейчас Джо Байден очень сконцентрирован на внутриамериканских проблемах, в частности на эпидемии COVID-19. Он добавил, что звонок между лидерами стран состоится без никаких предпосылок.

"Украина для нас - партнер, а в отношениях с партнерами мы не выдвигаем требований и не имеем каких-либо предпосылок для ведения диалога. Но мы вдохновлены тем, как Зеленский в последние недели прибегает к мощным действиям против недобропорядочных интересов, которые до сих пор тянут Украину вниз", - заявили в посольстве.

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Разговор Байдена и Зеленского: что известно

Дата первого телефонного контакта Зеленского и Байдена пока не определена.

1 февраля Кулеба и Блинкен провели телефонный разговор и договорились сделать более эффективным партнерство между обеими странами. По словам госсекретаря США, санкции против России за ее агрессию на Донбассе и в Крыму должны оставаться до полного выполнения Москвой своих обязательств по мирному урегулированию.

Также Блинкен заверил Кулебу в готовности новой администрации США развивать прочную экономическую и военную поддержку Украины, включая предоставление летального оружия.

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Автор: Олег Давыгора