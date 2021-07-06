Секретарь СНБО полагает, что украинским влиятельным бизнесменам не хотелось бы оказаться в реестре олигархов.

Секретарь СНБО Алексей Данилов допустил, что после принятия «антиолигархического» закона создавать реестр олигархов не потребуется, ведь его потенциальные фигуранты сами откажутся от своих активов.

Такое заявление он сделал в интервью украинскому изданию Forbes.

«Возможно, после принятия закона о деолигархизации мы не включим в реестр олигархов ни одной фамилии, потому что они сами откажутся от активов и вернут часть государству. Люди уже начали добровольно отказываться от скважин. У нас есть история по каждому олигарху, и мы знаем, как они завладели своими активами. Они должны это понять и избавиться от активов, чтобы не попасть в список олигархов», - отметил Данилов.

Как подчеркнул секретарь СНБО, если крупные и влиятельные собственники появятся в реестре олигархов, «это будет известно всему миру». Он полагает, что «им это не нужно».

В ходе интервью Данилов также рассказал о планах президента на случай, если закон о деолигархизации не сработает.

Закон о деолигархизации в Украине

Как сообщал УНИАН, 1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об олигархах, предложенный президентом.

Проектом закона, среди прочего, предусмотрено создание реестра олигархов.

Согласно законопроекту, решение о признании лица таким, которое имеет значительное экономическое или политическое влияние в общественной жизни (олигархом), принимается СНБО на основании представления правительства, члена СНБО, Национального банка, Службы безопасности или Антимонопольного комитета.

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Автор: Дмитрий Захаров