Алексей Данилов прокомментировал закон о деолигархизации / Фото УНИАН, Вячеслав Ратынский

Секретарь СНБО Алексей Данилов допустил, что после принятия «антиолигархического» закона создавать реестр олигархов не потребуется, ведь его потенциальные фигуранты сами откажутся от своих активов.

Такое заявление он сделал в интервью украинскому изданию Forbes.

«Возможно, после принятия закона о деолигархизации мы не включим в реестр олигархов ни одной фамилии, потому что они сами откажутся от активов и вернут часть государству. Люди уже начали добровольно отказываться от скважин. У нас есть история по каждому олигарху, и мы знаем, как они завладели своими активами. Они должны это понять и избавиться от активов, чтобы не попасть в список олигархов», - отметил Данилов.

Как подчеркнул секретарь СНБО, если крупные и влиятельные собственники появятся в реестре олигархов, «это будет известно всему миру». Он полагает, что «им это не нужно».

В ходе интервью Данилов также рассказал о планах президента на случай, если закон о деолигархизации не сработает.

Закон о деолигархизации в Украине

Как сообщал УНИАН, 1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об олигархах, предложенный президентом.

Проектом закона, среди прочего, предусмотрено создание реестра олигархов.

Согласно законопроекту, решение о признании лица таким, которое имеет значительное экономическое или политическое влияние в общественной жизни (олигархом), принимается СНБО на основании представления правительства, члена СНБО, Национального банка, Службы безопасности или Антимонопольного комитета.

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Автор: Дмитрий Захаров