По мнению спикера ВР, формирование такого перечня членами СНБО порождает конфликт интересов.

Законопроект о деолигархизации (№5599) нуждается в определенных поправках. В частности, формированием "перечня олигархов" должен заниматься не СНБО, а специальная независимая комиссия.

Такое мнение в эфире канала "Украина 24"высказал спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

"Если мы говорим с вами о той составляющей, которая является одной из ключевых - это декларирование встреч, создание публичной платформы... Если вы представитель крупного бизнеса, мы с вами встретились, выпили кофе и обсудили какие–то направления и там нет коррупционной составляющей - это же не проблема потом внести в соответствующий реестр, сказать, что такая встреча состоялась. С другой стороны, если мы говорим с вами о подходах и о том, что, по моему мнению, надо было бы изменить - это орган, который включает в перечень олигархов. Потому что в том проекте, который предложен, это СНБО", - пояснил спикер.

По мнению Разумкова, который и сам является членом СНБО, такой механизм создает конфликт интересов. Ведь представители бизнеса контактируют с представителями власти, и решение о попадании в перечень должны принимать не те же представители власти, с которыми может контактировать бизнес.

"Поэтому, по моему мнению, это должна быть независимая комиссия, которая может (и соответствующие правки я тоже подавал) действовать при НАПК. Она формируется на конкурсной основе, является независимой, является общественной, может, не будет требовать дополнительных средств, организационный процесс будет обеспечиваться НАПК, и это снимет любые вопросы - а почему тот попал, а тот не попал в перечень олигархов. А относительно декларирования таких встреч, еще раз повторяю, считаю, что это нормально, правильно, и эту инициативу я поддерживаю. Но и здесь все должно быть прозрачно, чтобы никто не мог упрекать представителей власти, что они что-то прописали под себя", - отметил нардеп.

Как отметил Разумков, "список олигархов" - это мощный механизм, а потому следует предусмотреть "предохранители", которые не позволят в будущем использовать его против интересов государства.

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Закон о деолигархизации в Украине

Как сообщал УНИАН, 1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об олигархах, предложенный президентом.

Проектом закона, среди прочего, предусмотрено создание реестра олигархов.

Согласно законопроекту, решение о признании лица таким, что имеет значительное экономическое или политическое влияние в общественной жизни (олигархом), принимается СНБО на основании представления правительства, члена СНБО, Национального банка, Службы безопасности или Антимонопольного комитета.

Лица, которые будут признаны олигархами, будут находиться под усиленным контролем со стороны государства. В частности, их встречи с представителями власти должны декларироваться (в том числе и переговоры через посредников). Им будет запрещено осуществлять взносы на поддержку политических партий и быть покупателями в процессе приватизации крупных активов.

Автор: Дмитрий Захаров