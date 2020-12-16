Американские дипломаты призывают РФ освободить незаконно задержанных украинцев и обеспечить беспрепятственный доступ наблюдателей по правам человека к Крыму.

В Соединенных Штатах Америки заявляют, что никогда не смирятся с аннексией Россией Крыма.

Об этом сообщает посольство США в Украине в Facebook.

"Мы приветствуем резолюцию ГА ООН, которая призывает Россию соблюдать обязательства как оккупанта в Крыму и немедленно прекратить совершать там нарушения и издевательства. Россия должна освободить незаконно задержанных украинцев и обеспечить беспрепятственный доступ наблюдателей по правам человека. Мы никогда не смиримся с попыткой России аннексировать Крым. Крым - это Украина", - подчеркнули американские дипломаты.

Читайте такжеУкраина представила ЕС концепцию Крымской платформы

Резолюция ООН: что известно

Сегодня Генассамблея ООН поддержала обновленный проект резолюции по ситуации с правами человека в Крыму. Ключевым элементом резолюции является призыв к международному сообществу к усилению взаимодействия для давления на РФ с целью принуждения ее к выполнению международных обязательств как государства-оккупанта. За проголосовали 64 страны, воздержались - 86, против - 23.

Хронология оккупации Крыма Россией

Россия оккупировала украинский Крым, введя на территорию полуострова военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенные крымские власти заявили, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виталий Саенко