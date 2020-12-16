Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций поддержала обновленный проект резолюции "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь (Украина)".
Соответствующее решение огласил председательствующий на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, которое транслируется на сайте Организации.
За обновленный текст резолюции проголосовали 64 страны-члена ООН, против - 23, воздержались - 86.
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Ключевым элементом резолюции является призыв к международному сообществу усилить взаимодействие для давления на РФ с целью заставить ее выполнять международные обязательства как государство-оккупанта.
Резолюция ООН по Крыму
- 7 декабря Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций поддержала обновленную резолюцию "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и г. Севастополь, Украина, а также частей Черного и Азовского морей".
- В тексте резолюции говорится, что Генассамблея ООН "выражает серьезное беспокойство по поводу прогрессирующей милитаризации Крыма Российской Федерацией как государством-оккупантом и выражает обеспокоенность по поводу продолжающейся дестабилизации обстановки в Крыму в результате поставки Российской Федерацией современных систем вооружений".
- Как сообщили в МИД Украины, в усиленной резолюции по милитаризации Россией Крыма, принятой Генассамблеей ООН 7 декабря, содержится два новых пункта.
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