За проголосовали 64 страны, воздержались - 86.

Российская Федерация, Беларусь, Китай и еще 20 стран проголосовали против обновленной резолюции "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь (Украина)".

Об этом свидетельствуют результаты голосования, которые были продемонстрированы во время онлайн-трансляции заседания Генассамблеи ООН на сайте организации.

Против принятия этой резолюции проголосовали 23 страны-члена ООН. В частности, это Ангола, Армения, Беларусь, Бурунди, Камбоджа, Китай, Коморские острова, Куба, Северная Корея, Эритрея, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Мьянма, Никарагуа, Филиппины, Сербия, Судан, Сирия, Венесуэла и Зимбабве.

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За проголосовали 64 страны, воздержались - 86.

Резолюции Генассамблеи ООН по Крыму

16 декабря Генассамблея ООН поддержала обновленный проект резолюции по ситуации с правами человека в Крыму. Ключевым элементом резолюции является призыв к международному сообществу усилить взаимодействие для давления на РФ с целью заставить ее выполнять международные обязательства как государство-оккупанта.

7 декабря Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций поддержала обновленную резолюцию "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и г. Севастополь, Украина, а также частей Черного и Азовского морей".

Оккупация Крыма Россией

Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенные крымские власти заявили, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признают оккупацию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.

Верховная Рада официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.

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Автор: Виталий Саенко