Нардеп Александр Пузанов / фото УНИАН, Александр Кузьмин
Народный депутат Александр Пузанов из партии "Оппозиционная платформа За жизнь" пришел на заседание Верховной Рады 28 января в люксовых часах.
Снимок часов нардепа опубликовал фотограф "Апострофа" Александр Гончаров.
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На нем видно, что на руке политика красуются часы Breguet Classique, которые в интернет-магазинах продают за 21,5 тысячи долларов.
По нынешнему курсу, такие часы стоят свыше 606 тысяч гривень, что составляет более 100 минимальных заработных плат в Украине.
фото Александр Гончаров/Facebook
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