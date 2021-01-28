Политик на заседание Рады надел люксовые часы Breguet Classique.

Народный депутат Александр Пузанов из партии "Оппозиционная платформа За жизнь" пришел на заседание Верховной Рады 28 января в люксовых часах.

Снимок часов нардепа опубликовал фотограф "Апострофа" Александр Гончаров.

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На нем видно, что на руке политика красуются часы Breguet Classique, которые в интернет-магазинах продают за 21,5 тысячи долларов.

По нынешнему курсу, такие часы стоят свыше 606 тысяч гривень, что составляет более 100 минимальных заработных плат в Украине.

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Автор: УНИАН