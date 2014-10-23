Медведев нашел виновных в срыве туристического сезона в оккупированном Крыму

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, на заседании российского правительства он сказал: «Лето было горячим, люди ехали отдыхать, с удовольствием, надо признаться, но на переправе были сложности, люди на жаре стояли в многокилометровых очередях. Понятно, что инфраструктура не приспособлена, мост еще не построили. Трудности носят объективный характер, но нужно постараться, чтобы следующий сезон с меньшими проблемами».

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По словам Медведева, правительство РФ намерено выделить субсидию на обустройство инфраструктуры паромной переправы между Краснодарским краем и Крымом в размере 170 млн рублей (около 4 млн долларов), чтобы пройти следующий курортный сезон.

Он потребовал оборудовать порты Кавказ и Керчь оборудованием для безопасности перевозки людей и их обслуживания.

Как сообщал УНИАН, по мнению российских экспертов, завершение строительства моста через Керченский пролив в 2018 году, как планируют российские власти, является маловероятным из-за финансовой ситуации в РФ, что грозит жителям Крыма дефицитом товаров первой необходимости в течение ближайших лет, особенно зимой, когда не будет работать паромная переправа.

5 сентября министр транспорта РФ Максим Соколов заявил, что Россия планирует построить мост в Крым через Керченский пролив до 16 декабря 2018 года.