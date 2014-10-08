Завершение строительства моста через Керченский пролив в 2018 году маловероятно - эксперт
Завершение строительства моста через Керченский пролив в 2018 году, как планируют российские власти, маловероятно из-за финансового положения в РФ, что грозит жителям Крыма дефицитом товаров первой необходимости в течение ближайших лет, особенно зимой, когда не будет работать паромная переправа.
Такое мнение УНИАН высказал сотрудник одной из российских консалтинговых компаний.
«Проект строительства Керченского моста еще долгое время будет оставаться только проектом. На сегодня разрабатывается пять проектов сооружения этого моста, которые в начале 2015-го будут представлены на конкурс, после победы в котором проектная организация получит государственный заказ на разработку полноценного проекта со всеми расчетами. В то же время, по оценкам экспертов-строителей, в финансовой ситуации, сложившейся в РФ, начало строительства Керченского моста ранее 2016 года и его окончания ранее 2018-го маловероятно», - сказал собеседник агентства.
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При этом он подчеркнул, что на осень и начало зимы обычно в районе Керченского пролива резко ухудшаются погодные условия, усиливается ветер, а во время сильных морозов этот пролив вообще замерзает.
Он отметил, что по прогнозам метеорологов, нынешняя зима будет не самой мягкой, и морозы в районе Керчи могут достигать минус 28 градусов.
«Это грозит существенными перебоями в поставках товаров первой необходимости населению Крыма», - сказал он.
При этом эксперт предполагает, что в такой ситуации у жителей полуострова может поубавиться «любви к великой России», даже если Москва будет пытаться «наладить бесперебойные поставки в Крым с использованием транспортной авиации МЧС России».
Сегодня, 8 октября, президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по вопросам совершенствования сети автодорог заявил, что до конца 2018 года России предстоит реализовать «ещё один сложнейший мостовой переход – переход через Керченский пролив».
5 сентября министр транспорта России Максим Соколов заявил, что Россия планирует построить мост в Крым через Керченский пролив до 16 декабря 2018 года.
В тоже время, по данным российской Единой транспортной дирекции, в районе Керченской переправы, связывающей территорию России с аннексированным Крымом, усилился ветер. Принято решение об изменении маршрутов двух паромов. На данный момент на Керченской переправе сила ветра достигает 15 м/с. Работают паромы «Ионас», «Олимпиада», «Глюкофилоуса». Паромы «Керченский 2» и «Ейск» ходят по маршруту порт «Кавказ» - порт «Керченский рыбный торговый порт».