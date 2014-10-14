Пропавших крымскотатарских студентов нашли под Симферополем со следами пыток, один умер

Об этом заявил глава фонда "Крым" в Польше Риза Асанов.

Напомним, вчера в анексированном Крыму пропали студент Таврического национального университета им. Вернадского - первокурсник Артем Дайрабеков и Белял Билялов, студент первого курса Крымского инженерно-педагогического института. По словам родных Артема, он - его друг.

Об этом сообщает сайт Крим.Реалії со ссылкой на тетю пропавшего Лилю Белялову.

По ее информации, в понедельник Артем полдень уехал из дома в Симферополе на учебы. По дороге он завез свою младшую сестру в школу №41 на автовокзале.

«Артем должен был ее забрать в шесть вечера, последний звонок от него был где-то полтретьего. Он сказал, что все нормально, он с друзьями. Была обычная беседа. Но в 18:00 он не забрал сестру, мы начали волноваться. Потому что он очень ответственный и если бы не мог забрать ребенка, обязательно предупредил бы», - рассказывает женщина.

Читайте такжеДжемилев заявил о похищении от начала оккупации почти 20 человекРодные отправились в школу ближе к семи часам вечера и увидели там сестру пропавшего, которая была сама, без Артема.

«И тут мы поняли, что что-то случилось. Телефон отключен у него до сих пор. Мы не можем ему дозвониться со вчерашнего дня, списываемся с друзьями по интернету, но пока никакой информации о его местонахождении у нас нет. Мать Артема сейчас на лекарствах, даже разговаривать не может», - рассказывает тетя пропавшего.

По словам женщины, родные уже обратились в милицию, друзья пропавшего парня сообщили, что звонят во все больницы, но пока безрезультатно.

Читайте такжеСудьба похищенных в оккупированном Крыму татар остается неизвестной

Родные даже боятся выдвигать хоть какие-то версии исчезновения парней в свете последних событий в Крыму.

7 сентября в селе Сары-Су Белогорского района неизвестные похитили двух ребят - Исляма Джеппарова и Джевдета Ислямова. Их до сих пор не нашли.

29 сентября в Евпатории исчез крымский татарин Эдем Асанов. 6 октября его нашли мертвым. Позже в Меджлисе крымскотатарского народа сообщили, что парня нашли повешенным.

В последнем докладе ООН по ситуации о соблюдении прав человека в Украине, указывается на то, что в Крыму продолжает ухудшаться ситуация с соблюдением прав человека. Особое давление оказывается на представителей крымскотатарского народа.

Управление по правам человека ООН рекомендовало оккупационной крымской власти и власти России прекратить осуществлять давление и запугивание крымских татар, гарантировать основные права всем жителям полуострова.