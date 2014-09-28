В оккупированном Крыму похитили двух крымских татар

Под Белогорском неизвестные люди в форме затолкали в микроавтобус двух молодых крымских татар и увезли в неизвестном направлении.

Об этом сайту Крым.Реалии сообщил отец одного из ребят Абдурешит Джеппаров.

По его словам, инцидент произошел сегодня в 19.00 в микрорайоне Сары-Су.

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Джеппаров сразу же обратился в полицию и ФСБ по Белогорскому району, где ему сообщили, что им ничего об этом не известно.

Позже стало известно, что автомобиль, на котором неизвестные люди в форме увезли двух крымских татар, марки Volkswagen Transporter синего цвета, регистрационный знак транспортного средства 755, регион 82.

«Сейчас у меня берут пояснения, обстоятельства события. Своей причастности не подтверждают ни полиция, ни ФСБ. Машина выехала в направлении Феодосии», – сообщил Джеппаров из дежурной части, где написал заявление.