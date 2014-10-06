Одного из пропавших в Крыму татар нашли мертвым

Как сообщает Крым.Реалии, тело парня нашли в заброшенном санатории в Евпатории.

Тело Асанова доставили в местный морг. Похороны состоятся завтра в Саках.

Как сообщалось раньше, Эдем Асанов пропал 29 сентября. В этот день его видели в первой половине дня, на автостанции в Евпатории.

Читайте такжеДжемилев: Россия хочет выгнать крымских татар с оккупированного полуостроваСестра парня утверждает, что Эдем спокойный и неконфликтный человек, он не был политически активным и в каких-либо резких высказываниях в социальных сетях тоже не замечен.

До этого сообщалось о том, что 27 сентября в селе Сары-Су Белогорского района неизвестные похитили двух парней Исляма Джеппарова и Джевдета Ислямова, которые до сих пор не найдены

Национальный лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев в зале сессионных заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы рассказал европейским парламентариям, что за время оккупации Крыма Россией бесследно исчезли 18 представителей крымскотатарского народа.

По словам Мустафы Джемилева, крымскотатарское население подвергается жесткому давлению со стороны оккупационных властей Крыма, много татар арестованы без всяких правовых оснований.