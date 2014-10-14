На Майдане около трех тысяч "свободовцев" собрались на Марш славы героев (фоторепортаж)

На Майдане Незалежности в Киеве около трех тысяч человек с флагами ВО “Свобода” и черно-красными знаменами собрались на Марш славы героев.

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции по случаю Праздника Покровы Пресвятой Богородицы проведут традиционный Марш славы героев за признание воинов Украинской повстанческой армии борцами за независимость Украинского государства.

Активисты планируют пройти по Крещатику к Европейской площади, а оттуда с улицы Грушевского к Верховной Раде.

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“Свободовцы” будут пикетировать парламент с требованием принять закон о признании УПА и о запрещении коммунистической идеологии.

На улице Институтской участники построились в шеренги, держа плакаты с надписями: «І на оновленій землі врага не буде супостата», «Герої не вмирають», «ОУН-УПА - ми пам’ятаємо, пишаємось, наслідуємо», «Ми українці - ми на своїй Богом даній землі», «ОУН-УПА – державне визнання».

Активисты периодически провозглашают: «Бандера - наш герой! Покров - наш праздник!».

На улице Крещатик со стороны Европейской площади находятся около 70 представителей правоохранительных органов.

Участники марша перекрыли половину проезжей части Крещатика, 4 полосы.