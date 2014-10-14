В Украине отмечают Покров Пресвятой Богородицы и день УПА

Праздник Покрова установлен в честь явления Пресвятой Богородицы в константинопольском Влахернском храме.

История свидетельствует, что в 910 году во время вторжения сарацинов в пределы Византийской империи святой Андрей Юродивый и его ученик Епифаний, находясь в 1-й день октября (14 октября по новому стилю) во Влахернском храме, где хранилась риза Богородицы, во время всенощного воскресного пения видели в воздухе явление Пресвятой Девы Богородицы. Она сняла со своей головы покров и накрыла им молящихся в храме, защищая людей от врагов видимых и невидимых.

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Явление сначала прославили верующие церкви, а затем жители всего Константинополя. Жители города, услышав об этом чуде, начали надеяться, что Бог молитвами Заступницы защитит их от нашествия сарацинов. Вскоре после явления Пресвятой Богородицы сарацины были изгнаны из Константинополя. Во Влахернской церкви сохранилась память о явлении Богоматери, но греческая церковь этот праздник не отмечает.

Покров Пресвятой Богородицы считается символом защиты, покровительства и утешения, молитвы о спасении мира от бед и страданий. В этот день верующие просят у Царицы Небесной защиты и помощи.

Пресвятая Богородица считается покровительницей украинских казаков, поэтому с 1999 года в Украине 14 октября отмечается День украинского казачества.

14 октября 1942 года была официально образована Украинская повстанческая армия, поэтому традиционно это также день УПА.