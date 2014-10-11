В Харькове прокуратура расследует служебную халатность милиции при штурме ОГА 1 марта

В Харькове прокуратура начала расследование по факту служебной халатности милиционеров во время захвата здания облгосадминистрации 1 марта.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на первого заместителя прокурора области Валерия Романова, уголовное производство было зарегистрировано 10 октября по заявлению трех харьковчан.

По данным прокурора, они пожаловались на бездеятельность правоохранителей во время беспорядков, которые завершились захватом ОГА пророссийскими участниками митинга и травмированием около 100 граждан.

Досудебное расследование проводится по ч. 1 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность). Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет. Ход расследования находится на личном контроле прокурора области.

Как сообщал УНИАН, в Харькове 1 марта участники пророссийского митинга захватили облгосадминистрацию, избив сторонников Евромайдана, которые в то время находились в помещении ОГА.

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