В Харькове открыли производство по факту захвата 1 марта здания ОГА

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, производство открыто по ч.1 ст. 294 (массовые беспорядки) Уголовного кодекса Украины.

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На сайте облуправления милиции размещено 25 фотографий, на которых запечатлены участники штурма здания.

«В связи с проведением соответствующих следственных действий милиция просит всех свидетелей, очевидцев и участников событий, а также всех, кто узнал на фотографиях лиц, участвовавших в массовых беспорядках, произошедших в марте на улице Сумской, 64, в городе Харькове, обратиться по телефонам 73-08-224, 067-911-30-44», - отметили в милиции.

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Как сообщал УНИАН, 1 марта после митинга на площади Свободы несколько сотен агрессивно настроенных людей, часть из которых держала российские флаги и имела георгиевскую ленту на одежде, ворвались в помещение облгосадминистрации, где забаррикадировались сторонники Евромайдана. Во время беспорядков пострадало более 100 человек.