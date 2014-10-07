The Telegraph: Отчаяние и эйфория в Крыму через шесть месяцев после российской аннексии

Татары столкнулись с репрессиями после того, как выступили против аннексии, в то время как этнические русские радуются присоединению к родине.

Об этом пишет Том Парфитт в своей статье «Отчаяние и эйфория в Крыму через шесть месяцев после российской аннексии», опубликованной на сайте британской газеты The Telegraph.

Этой весной Ильми Умеров пережил две трагедии в течение одной недели. Сначала после непродолжительной болезни внезапно умер его отец. Затем его родина, Крым, была вырвана из Украины и поглощена Россией.

Г-н Умеров является одним из 240 тысяч коренных крымских татар, которые живут на Крымском полуострове, выступающем из Украины в Черное море, но который был присоединен Кремлем в марте. Его отец, Рустем, пережил жестокую сталинскую депортацию татар в Среднюю Азию в 1944 г. и десятилетнее пребывание в ГУЛАГе, чтобы вернуться домой из изгнания в родной Крым, когда распался Советский Союз.

Теперь, спустя шесть месяцев после аннексии, мусульманские татары столкнулись с новой волной жестокости, так как Владимир Путин, президент России, приносит свою собственную разновидность авторитарного правления в эту новоявленную российскую республику.

Беспокойство среди татар резко контрастирует со счастьем, которое выражает доминирующее население русскоязычного Крыма, по-прежнему находящееся в эйфории от присоединения к России, несмотря на непростой переходной период.

57-летний г-н Умеров живет в Бахчисарае, недалеко от Ханского дворца XVI века, чьи изящные башни пронзают небо над городом.

За несколько недель до смерти, отец господина Умерова выглянул в окно и увидел «зеленых человечков» – российских солдат, которые хитростью завоевывали Крым, а потом наблюдал за сомнительным референдумом, который показал, что 97 % избирателей выступили за то, чтобы регион покинул Украину и присоединился к своему соседу. «Мой отец и другие старики предупреждали нас остерегаться новой депортации», – сказал г-н Умеров в интервью. «Он думал, что это было начало Третьей мировой войны».

Татары, которые исторически боятся Москвы после их преследования со стороны Советов, где доминировала Россия, бойкотировали референдум и выступили против захвата Крыма Кремлем.

С тех пор власти Путина отреагировали тем, что ограничили собрания татар, вызывают журналистов-критиков из СМИ общины на встречи с ФСБ (Федеральной службой безопасности) и совершают рейды на татарский бизнес.

6 октября были опасения, что кампания приобретает насильственный характер, после того, как тело молодого татарина, похищенного в прошлом месяце, было найдено в заброшенном лагере отдыха в прибрежном городе Евпатория. Еще 17 татар, как сообщают, пропали без вести после присоединения Крыма к России.

В апреле и июле российская прокуратура нанесла тяжелейшие удары: введение пятилетних запретов на въезд для двух наиболее важных лидеров татар, Мустафы Джемилева и Рефата Чубарова, из-за чего они не могут вернуться в Крым после поездки в Украину – запрет с болезненными отголосками изгнания 1944 г., во время которого десятки тысяч татар погибли или потеряли связь с родственниками.

Тогда, в мае, крымские власти ввели временный запрет на демонстрации и оградили центр Симферополя в попытке помешать татарам отметить годовщину депортации. Община нарушила запрет и встретилась на окраине города.

В сентябре кампания достигла своего пика, когда был совершен рейд на Меджлис, совет самоуправления татар в Крымской столице, Симферополе. Мужчины в масках с автоматическим оружием охраняли здание, пока там шел обыск, официально в связи с протестами на границе, когда г-ну Джемилеву было отказано во въезде. МИД России заявил, что была конфискована экстремистская литература, жесткие диски компьютеров и огнестрельное оружие, и совет был изгнан из здания. Г-н Джемилев назвал это «грабежом».

Рейд был проведен через два дня после того, как Меджлис призвал крымчан не голосовать 14 сентября на местных выборах, на которых доминировала рабская прокремлевская партия «Единая Россия».

Г-н Умеров, бывший вице-спикер парламента Крыма, который ушел в отставку с поста главы областной администрации Бахчисарая после того, как Россия захватила полуостров, убежден, что такие меры призваны подчинить татар воле Москвы.

«Во-первых, они мешают нам свободно вспоминать наш геноцид, наш холокост», – сказал он Telegraph. «Во-вторых, они высылают наших лидеров. В-третьих, они нападают на нас, направляя эти вооруженные поисковые команды, и закрывают Меджлис. Это не что иное, как кампания террора».

Сергей Аксенов, де-факто действующий глава Крыма, казалось, признал, что меры были направлены на подавление свободы слова, когда его спросили о бедственном положении татар в недавнем интервью журналу.

«Все мероприятия, направленные на непризнание присоединения Крыма к России и непризнание руководства страны будут преследоваться по закону, и мы занимаем очень жесткую позицию в отношении этого», – сказал он.

Г-н Аксенов добавил, что у Меджлиса – в составе которого 33 избранных члена и который был создан в 1991 г. – было «мало полномочий» и он «не существует с юридической точки зрения».

«Российские власти хотят посеять страх в нас, татарах, и заставить прекратить поддерживать Киев», – сказал Шевкет Кайбулла, член Меджлиса и редактор «Авдет», татарской газеты, которая получила два предупреждения за якобы «экстремистские материалы» в статьях, которые объясняли бойкот выборов.

«Не то, чтобы жизнь при украинской власти была идеальной, но у нас была определенная степень свободы», – добавил он. «Теперь мы видим новую российскую реальность: любой, кто не согласен с Кремлем, должен быть раздавлен. Если вы хотите критиковать, должны шептать дома».

Другие признаки захвата Москвы в Крыму более тонкие, но, возможно, такие же красноречивые. Согласование с бюрократическими российскими правилами и практикой может испытывать терпение.

«Моя сестра работает в фирме, которую купила российская государственная страховая компания, и теперь они проводят большую часть своего дня, сшивая документы с помощью иглы и нити», – сказал один житель Симферополя, который попросил не называть его имени. «Это абсолютный «совок», добавил он, используя слово для устаревшего поведения советского стиля.

Переход на правила Кремля приносит больше головной боли, которая начинает очень беспокоить. Украина обеспечивает большую часть воды и электричества Крыма, и уже бывают отключения электроэнергии в Симферополе в целях экономии питания.

Москва заявила, что может потратить до 7 млрд. долл. только в этом году, чтобы интегрировать экономику Крыма и укрепить его финансовую устойчивость после присоединения. Строительство моста длиной в 20 км, соединяющего материковую Россию с Крымом через Керченский пролив, должно быть завершено к 2018 г.

«Россия финансирует нас намного лучше, по сравнению с теми мизерными суммами, которые мы получали от Украины, предпочитавшей игнорировать или унижать нас», – сказал Игорь Шаповалов, возглавляющий новый правительственный орган, задачей которого является развитие Севастополя, военного порта на краю Крымского полуострова.

Если татары больше всех противостоят российской оккупации, то Севастополь является полюсом пророссийского энтузиазма.

Россия впервые захватила Крым в 1783 г., отобрав его у Крымского ханства. Территория перешла к большевикам в начале ХХ века, но в 1954 г. она была переведена под юрисдикцию Украины внутри СССР, и потом осталась в составе Украины после распада Советского Союза, в чем российские националисты давно видят глубокую несправедливость.

Население полуострова составляет 2,3 млн. человек, около 60 % из которых являются этническими русскими, 24 % – украинцами и 11 % – это татары, но в Севастополе, по словам г-на Шаповалова, больше 90 % населения – русские.

Город является родиной российского Черноморского флота и колыбелью русского героизма. Раньше он был известен «двумя блокадами», но местные жители теперь говорят, что добавилась и третья.

«Во время первой мы защищали империю от ваших английских и турецких войск [во время Крымской войны] в 1850-х гг.», – объяснила 70-летняя Людмила Пономарева, жена отставного офицера, прогуливавшаяся по улице Ленина. «Во время второй мы защищали Советский Союз от нацистов в 1942 г., а во время третьей, в этом году, наши люди защищали город от фашистской чумы, пришедшей из Киева».

Неподалеку группы школьников стекались на выставку, организованную при поддержке Министерства культуры России, посвященную российскому национальному гимну.

В комнате на втором этаже шеренги российских солдат, космическая ракета готовится к запуску, и Путин, машущий рукой, появляется на экране. В конце видео взволнованные студенты собрались перед камерой, которая создавала фон Красной площади, когда они пели гимн.

Внизу 77-летняя Ольга Ткаченко, дежурная, пережившая вторую блокаду будучи ребенком, сказала: «Я благодарю Бога каждый день за то, что Путин теперь наш президент. Дети приходят сюда и поют гимн, и они радуются, когда видят Владимира Владимировича на экране. Пожилые посетители иногда плачут. Путин поднял Россию, и теперь наш Крым будет процветать».

Но даже здесь появились признаки инакомыслия. В книге отзывов один из посетителей нарисовал украинский трезубец и написал «Слава Украине!». Другой нацарапал поверх этой записи «Позор фашистам! Слава России!»

В 50 км к северу от Севастополя, г-н Умеров сидел в ресторане напротив Ханского дворца. За день до этого, воспользовавшись своим политическим влиянием, он пригласил двух офицеров ФСБ в тот же ресторан, чтобы выразить свое отвращение к решению суда внезапно выселить Бахчисарайский меджлис крымских татар с того здания, где он находился.

«Они даже не скрывают того, что оказывают на нас давление», – сказал он. «Но если никто не будет сопротивляться российской власти, мир будет думать, что весь Крым поддержал эту незаконную аннексию».