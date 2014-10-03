Порошенко принял решение подписать закон о люстрации
15:57, 03 октября 2014Политика
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Президент Украины Петр Порошенко принял решение подписать закон о люстрации.
Порошенко подпишет закон о люстрации / УНИАН
Об этом сообщил в Twitter пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.
«Порошенко: я принял решение подписать закон. Люстрации быть! Госаппарат будет очищен от агентов КГБ и верхушки Партии регионов», - говорится в сообщении пресс-секретаря.
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Как сообщал УНИАН, Закон «Об очистке власти» был принят парламентом 16 сентября. Председатель Верховной Рады Александр Турчинов подписал его 25 сентября.
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