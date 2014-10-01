В Днепропетровске прокурор забаррикадировался на работе от люстрации - замглавы ОГА

Об этом сообщил заместитель главы ОГА Святослав Олийнык на своей странице в Facebook.

"После начала процедуры люстрации прокурор Днепропетровской области Федик забарикадировался в здании облпрокуратуры. Он обороняется не от сепаратистов, а от люстрационного комитета. Страх люстрации превзошел здравый смысл", - пишет Олийнык.

Читайте такжеОпубликован финальный текст закона о люстрацииТакже он процитировал смс от "работников прокуратуры внутри здания".

"...Для информации: приказ ПО обеспечить сегодня к 14-00 5-7 работников из районных прокуратур для защиты здания обл. прокуратуры и прокурора области, плюс весь аппарат, заварили все двери, разбросаны по зданию пожарные шланги, ждут к 15-00 гостей....", - говорится в сообщении.