В Днепропетровске прокурор забаррикадировался на работе от люстрации - замглавы ОГА

15:19, 01 октября 2014
Политика
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Прокурор Днепропетровской области Роман Федик забарикадировался в здании облпрокуратуры от люстрационного комитета.

Святослав Олийнык рассказал о баррикадах в Днепропетровске / Фото УНИАН

Об этом сообщил заместитель главы ОГА Святослав Олийнык на своей странице в Facebook.

"После начала процедуры люстрации прокурор Днепропетровской области Федик забарикадировался в здании облпрокуратуры. Он обороняется не от сепаратистов, а от люстрационного комитета. Страх люстрации превзошел здравый смысл", - пишет Олийнык.

Читайте такжеОпубликован финальный текст закона о люстрацииТакже он процитировал смс от "работников прокуратуры внутри здания".

"...Для информации: приказ ПО обеспечить сегодня к 14-00 5-7 работников из районных прокуратур для защиты здания обл. прокуратуры и прокурора области, плюс весь аппарат, заварили все двери, разбросаны по зданию пожарные шланги, ждут к 15-00 гостей....", - говорится в сообщении.

Post by Svyatoslav Oliynyk.

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