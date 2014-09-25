На Луганщине группы местных боевиков обстреливают друг друга - Тымчук

В результате «дружественного огня» со стороны боевиков в Донецкой области зафиксировано уничтожение российской станции помех Р-330Ж "Житель" вместе с экипажем из военнослужащих РФ, еще одна российская станция РЭБ повреждена в результате обстрела, сообщает Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

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По его словам, в Луганской области отмечены перестрелки между группами местных боевиков с использованием 120-мм минометов. По некоторым данным, в результате перестрелок между террористами погибло несколько «полевых командиров» боевиков и значительное число «рядовых» террористов.

"Руководство «ЛНР» распространяет среди местных боевиков приказ о запрете мародерства под угрозой расстрела. Однако это не сдерживает рост бандитизма со стороны боевиков, которые сосредоточились на грабеже уцелевших магазинов в Луганске и других населенных пунктах области", - сообщил Тымчук.