Тымчук усомнился в объективности наблюдателей ОБСЕ

Об этом он написал на своей странице в Фейсбук.

"Сегодня в ОБСЕ опровергли сообщение пресс-центра нашего оперативного командования «Север» и СНБО Украины о том, что автомобиль миссии ОБСЕ был обстрелян в Луганской области.

Мы бы не трогали эту тему, если бы позавчера информация о данном инциденте не прошла и по каналам группы «ИС» - убедившись, что такой же информацией обладают наши силовики, мы не стали сообщать о данном обстреле, предоставив это право официальным органам. И тут на тебе – ОБСЕ от него открещивается", - написал Тымчук.

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По словам эксперта, это "далеко не первый случай странного поведения и заявлений наблюдателей ОБСЕ в контексте событий на Донбассе".

"Может быть, эти странности объясняет тот факт, что в ОБСЕ «украинское направление» курируют в том числе и граждане России?

Вот, например, «действенный мониторинг» границы Украины с Россией обеспечивают наблюдатели ОБСЕ, которых курирует Департамент трансграничных угроз ОБСЕ. Возглавляет этот департамент Алексей Лыженков – выходец из МИД РФ, воспитанник престарелого пропагандиста Лаврова", - написал он.

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По мнению Тымчука, со стороны Европы было бы куда корректнее, если бы подобные должности на данный момент занимали представители третьей, незаинтересованной стороны.

"А то возникает слишком много неудобных вопросов", - отметил он.