Конфликт на Донбассе унес жизни уже более 3 тысяч человек - ООН
С середины апреля этого года в ходе вооруженного конфликта на Донбассе погибли как минимум три тысячи человек.
Об этом говорится в заявлении новоизбранного верховного комиссара ООН по правам человека Зейда Раада Зейда аль-Хусейна на открытии 27-й сессии Совета ООН по правам человека, сообщает пресс-служба UN Watch.
"Мы остаемся обеспокоенными ситуацией в Украине", - отметил комиссар.
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Согласно отчету, заявил аль-Хусейн, на востоке Украины начиная с середины апреля этого года были убиты по крайней мере 3000 человек.
Он также добавил, что Совет рассмотрит ситуацию в Украине подробнее во время сегодняшней сессии. Также будет подготовлен новый доклад.
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По мнению комиссара, важно, чтобы все стороны конфликта, включая РФ, приложили усилия для обеспечения норм международного гуманитарного права в Украине с целью защиты гражданского населения.