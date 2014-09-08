Конфликт на Донбассе унес жизни уже более 3 тысяч человек - ООН

Об этом говорится в заявлении новоизбранного верховного комиссара ООН по правам человека Зейда Раада Зейда аль-Хусейна на открытии 27-й сессии Совета ООН по правам человека, сообщает пресс-служба UN Watch.

"Мы остаемся обеспокоенными ситуацией в Украине", - отметил комиссар.

Читайте такжеПостпред Украины в ООН: Россия готовит широкомасштабную оккупацию Донбасса

Согласно отчету, заявил аль-Хусейн, на востоке Украины начиная с середины апреля этого года были убиты по крайней мере 3000 человек.

Он также добавил, что Совет рассмотрит ситуацию в Украине подробнее во время сегодняшней сессии. Также будет подготовлен новый доклад.

Читайте такжеООН готова проконтролировать выполнение соглашения о прекращении огня

По мнению комиссара, важно, чтобы все стороны конфликта, включая РФ, приложили усилия для обеспечения норм международного гуманитарного права в Украине с целью защиты гражданского населения.