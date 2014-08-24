СМИ: террористы напали на блокпост сил АТО под Мариуполем и захватили Тельманово
10:37, 24 августа 2014Политика
2 0
Под Мариуполем в ночь на 24 августа военные отбили нападение на один из блокпостов, задержав нескольких террористов.
REUTERS
Об этом сообщили корреспонденту "Украинской правды" источники. Разведгруппа блокпоста напоролось на "растяжку", в результате чего 1 военный ранен.
Читайте такжеЗа сутки силы АТО нанесли около 60 артобстрелов по террористам
Кроме того, по словам источников, обстреливают пункт пропуска Новоазовск.
Источники также сообщают, что террористы взяли населенный пункт Тельманово в Донецкой области, что делает невозможным подъезд к нескольким частям вооруженных сил Украины, расположенным в той местности.
Также, по имеющимися данным, из Тельманово террористы собираются наступать на Новоазовск.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter