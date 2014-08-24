СМИ: террористы напали на блокпост сил АТО под Мариуполем и захватили Тельманово

Об этом сообщили корреспонденту "Украинской правды" источники. Разведгруппа блокпоста напоролось на "растяжку", в результате чего 1 военный ранен.

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Кроме того, по словам источников, обстреливают пункт пропуска Новоазовск.

Источники также сообщают, что террористы взяли населенный пункт Тельманово в Донецкой области, что делает невозможным подъезд к нескольким частям вооруженных сил Украины, расположенным в той местности.

Также, по имеющимися данным, из Тельманово террористы собираются наступать на Новоазовск.