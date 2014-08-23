В Артемовске Донецкой области развернули самый большой флаг Украины в мире

Сегодня в Артемовске Донецкой области, на стадионе «Металлург», более тысячи жителей города развернули самый большой сине-желтый флаг, несмотря на угрозы провокаторов заминировать стадион.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе организатора мероприятия - ВМОО «Батькивщина молода», акцию приурочили ко Дню Государственного Флага по приглашению общины города.

Развертывание планировалось на 16.00. Однако его пытались сорвать провокаторы, угрожая минированием стадиона. Однако когда стадион проверили, более тысячи жителей Артемовска начали развертывание флага.

Украинская армия освободила Артемовск от террористов 6 июля.

Самый большой украинский флаг изготовили в 2012 году ко Дню Независимости. В этом году он побывал в Луцке, Львове, Умани, Черновцах, Черкассах, Николаеве, Одессе, Мариуполе.

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Флаг занесен в Книгу рекордов Украины как самый большой в мире украинский флаг. Его пропорции - 40х60 метров, а площадь - 2,4 тыс. м кв.

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