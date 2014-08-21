Украина начала оформление российского гуманитарного груза - Лысенко

Об этом в комментарии УНИАН сообщил пресс-секретарь информационного центра СНБО Андрей Лысенко.

«Пограничники и таможенники начали оформление груза», - сказал он.

Лысенко добавил, что этот процесс начался в 14.15.

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Как сообщал УНИАН, 12 августа Россия заявила, что направляет «гуманитарную помощь» для жителей Донецкой и Луганской областей.

16 августа Украина признала отправленный из России груз гуманитарной помощью. Было согласовано, что распределением помощи для жителей Донбасса, которые находятся в зоне АТО, будет заниматься Международный комитет Красного Креста.

Вместе с тем представитель МККК Паскаль Кютта заявил, что главная проблема, которая касается дальнейшей судьбы конвоя, заключается в получении гарантий безопасности от всех сторон конфликта.

Украинская власть, а также лидеры западных стран не исключали вторжения России в Украину под предлогом гуманитарной помощи, или же провокаций с этим грузом.

20 августа МИД России заявил, что РФ «сделала все возможное» для обеспечения безопасности прохождения гуманитарного конвоя для жителей Донбасса.

В то же время МИД Украины заявил, что украинская сторона без промедлений начнет процедуру оформления российского гуманитарного груза, как только получит окончательное подтверждение от Международного комитета Красного Креста о готовности доставить груз к месту назначения.