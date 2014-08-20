Российский "гуманитарный конвой" до сих пор на территории РФ - СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«Что касается гуманитарного груза, который в городе Донецк Ростовской области, – то он до сих пор остается на месте. Есть две главные причины: первая - украинские пограничники и таможенники не получили документацию об этом конвое, чтобы начать его растаможивание и пропуск, и вторая - члены Международного комитета Красного Креста, которые должны этот груз отправить в Луганскую область, пока не получили гарантий безопасности движения этой колонны от противодействующей стороны», - сказал представитель СНБО.

Как сообщал УНИАН, 12 августа РФ заявила, что направляет «гуманитарную помощь» для жителей Донецкой и Луганской областей.

16 августа Украина признала отправленный из России груз гуманитарной помощью. Было согласовано, что разделением помощи для жителей Донбасса, находящихся в зоне АТО, будет заниматься Международный комитет Красного Креста.

Читайте такжеПод прикрытием "гуманитарки" РФ создает коридор для поставки оружия боевикам - ТурчиновВместе с тем представитель МККК Паскаль Кютта заявил, что главная проблема, касающаяся дальнейшей судьбы конвоя, заключается в получении гарантий безопасности от всех сторон конфликта.

На данный момент первые 16 российских «КамАЗов» из 280-ти стоят на КПП «Донецк» Ростовской области. Остальная колонна с «гуманитаркой» остается в районе города Каменск-Шахтинский.

Украинская власть, а также лидеры западных стран не исключали вторжения России в Украине под предлогом гуманитарной помощи или же провокаций с этим грузом.