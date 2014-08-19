​США перебросили в Болгарию эскадрилью истребителей

12:53, 19 августа 2014
Политика
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США перебросили в Болгарию 12 истребителей F-15 и 180 военнослужащих из 493-й эскадрильи ВВС, которая базируется в Великобритании.

США отправят в Болгарию 12 истребителей F-15 / фото stripes.com

Об этом сообщает военное издание США Stars and Stripes со ссылкой на представителя Пентагона Стива Уоррена.

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Американская 493-я эскадрилья ВВС США перебросила в Болгарию истребители для участия в двухнедельных учениях с болгарскими военными с 18 августа по 1 сентября. 

Представитель Пентагона заявил, что учения проводятся для повышения региональной безопасности из-за военной интервенции России в Украине.

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