​США перебросили в Болгарию эскадрилью истребителей

Об этом сообщает военное издание США Stars and Stripes со ссылкой на представителя Пентагона Стива Уоррена.

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Американская 493-я эскадрилья ВВС США перебросила в Болгарию истребители для участия в двухнедельных учениях с болгарскими военными с 18 августа по 1 сентября.

Представитель Пентагона заявил, что учения проводятся для повышения региональной безопасности из-за военной интервенции России в Украине.