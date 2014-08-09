Министр обороны Польши: НАТО должно пересмотреть концепцию обороны на восточной границе

Об этом в интервью Польскому радио заявил министр обороны Польши Томаш Семоняк, передает радио "Свобода".

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"У нас никогда не было такой ситуации, как сейчас. Это, наверное, будет самый важный саммит НАТО за последние 15 лет. Это тест для НАТО, и на этом саммите мы увидим, насколько Альянс сумел сделать выводы из существующего кризиса безопасности в Европе", - сказал Томаш Семоняк.

По его словам, в такой ситуации нужно рассмотреть изменения по укреплению восточной границы Альянса.

По мнению Томаша Семоняка, дополнительно следует развивать структуры НАТО в Польше из тех, что уже существуют, в частности Международный северо-восточный корпус в Щецине.

Как сообщал УНИАН, саммит НАТО пройдет 4-5 сентября в Уэльсе. Лидеры стран-членов обсудят будущую структуру и проблемы организации с учетом сегодняшних вызовов. Ожидается, что украинский вопрос будет среди ключевых. Кроме того, Петр Порошенко получил приглашение от генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена принять участие в саммите.