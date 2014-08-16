СМИ: Украина и Россия договорились о полной проверке гуманитарного конвоя

В Ростовской области завершились многочасовые переговоры относительно судьбы скандального "гуманитарного груза" от России, сообщает 5 канал.

Он таки попадет в Украину - но только после проверки на границе. Сопровождать груз будет Красный Крест. А потому представители организации - прежде чем приступить к работе - ждут гарантий безопасности. Когда именно это произойдет - они пока не знают.

Как сообщил представитель Красного Креста, в переговорах принимали участие представители пограничных служб и таможен Украины и России.

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Представитель Красного Креста описал последние события так: "Договорились о проверке и подготовке грузов и транспортных средств, чтобы наконец доставить гуманитарную помощь Восточной Украине. На этой стадии - технические, финансовые, бумажные процедуры определены. Но остается один основной вопрос: нам необходимы гарантии безопасности от всех сторон конфликта, перед тем, как мы начнем движение. Мы с радостью видели, что Украина и Россия тесно сотрудничали над решением бумажных и таможенных вопросов, над тем, чтобы проверка безопасности конвоя была возможной. Некоторые документы уже оформляются, а для остального, что понадобится для пересечения границы - определили процедуру. У нас есть общий список содержимого конвоя. Как только мы получим гарантии безопасности, будем готовы отправляться. С процедурой определились, но время... Мы направили в Киев запрос с формальным вопросом - когда мы сможем приступить к обзору конвоя. Ждем ответ".

Ранее украинские пограничники и таможенники уже заявляли, что готовы к проверке путинской "гуманитарки", но Россия тормозит процесс.