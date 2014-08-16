Советник Авакова назвал гуманитарный конвой Путина "пиар-игрой"

Советник министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Антон Геращенко назвал российский конвой с гуманитарной помощью "пиар-игрой" президента РФ Владимира Путина.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Гуманитарный конвой Путина - пиар-игра! Пока мы тратим время на обсуждение этого конвоя, десятки единиц бронетехники и КамАЗов с боевиками без всякого ПиаРа пересекают каждую ночь границу и накапливаются в районе Снежного-Тореза и Луганска", - отметил Геращенко.

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"Цель - концентрации сил террористов Путина для нанесения контрудара в район Дебальцево-Енакиево, чтобы вернуть контроль над трассой Донецк-Луганск", - добавил он.