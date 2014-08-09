РФ вернет в Украину пятерых офицеров 72-й бригады без предъявления обвинения

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

«Учитывая, что в рамках расследования уголовного дела о применении запрещенных средств и методов ведения войны, выяснилось, что военнослужащие 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины - Иван Войтенко и четверо его подчиненных - выполняли приказ вышестоящих командиров и не совершили прямых преступлений против личности, а также руководствовался гуманными соображениями, принято решение не предъявлять им обвинение, а представить возможность вернуться в Украину», - говорится в сообщении.

8 августа официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин заявлял, что «вряд ли задержанные украинские военные, в националистическом угаре направляясь в карательную операцию, могли себе представить, что за все совершенные ими преступления рано или поздно придется ответить. И теперь вместо бравурных маршей в их честь на Майдане, которые они себе наверное представляли, вместо обещанных наград их ждет суд, приговор и в конце концов справедливое наказание. И не исключено, что в перспективе они могут встретиться со своими земляками – членами УНА-УНСО, отбывающими длительные сроки наказания на территории России за преступления, совершенные в отношении наших граждан».

Как сообщал УНИАН, 8 августа российский суд в городе Красный Сулин Ростовской области арестовал на два месяца пять офицеров 72-й бригады.

«К сожалению, суд принял прогнозируемые решения - всех пять офицеров арестовали на 2 месяца. Кроме командира первого батальона 72-й бригады, майора Ивана Войтенко, аналогичные решения приняты по заместителю командира Виталию Дубиняку, командиру танкового батальйона Александру Полякову, начальнику штаба Александру Охрименко и командиру первой роты Дмитрию Устилко», - сказал сотрудник Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону.

Читайте такжеУкраина считает похищенных Россией Савченко и Сенцова политическими заключенными4 августа 438 украинских военнослужащих из-за обстрела вынуждены были отступить на территорию РФ. В дальнейшем почти все они вернулись в Украину. Россия продолжает удерживать 5 украинских офицеров.

Следственный комитет РФ попросил российский суд арестовать 5 офицеров 72-й бригады Вооруженных сил Украины, которых «подозревают» в «использовании тяжелого наступательного вооружения неизбирательного действия», «также проверяется их причастность к обстрелу российской территории».