В России на 2 месяца арестовали пятерых офицеров 72-й бригады

Об этом собственному корреспонденту УНИАН сообщил сотрудник Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону, который находится в помещении суда.

«К сожалению, суд принял прогнозируемые решения - всех пять офицеров арестовали на 2 месяца. Кроме командира первого батальона 72-й бригады, майора Ивана Войтенко, аналогичные решения приняты по заместителю командира Виталию Дубиняку, командиру танкового батальйона Александру Полякову, начальнику штаба Александру Охрименко и командиру первой роты Дмитрию Устилко», - сказал он.

Консул подчеркнул, что суд проходил по требованию следователя и прокурора в закрытом режиме, поэтому он не мог присутствовать непосредственно в зале суда.

Читайте такжеВоронежский суд оставил под стражей украинскую летчицу Савченко до конца августаКак сообщал УНИАН, 4 августа 438 украинских военнослужащих из-за обстрела вынуждены были отступить на территорию РФ. В дальнейшем почти все они вернулись в Украину. Россия продолжает удерживать 5 украинских офицеров.

8 августа Следственный комитет РФ попросил российский суд арестовать 5 офицеров 72-й бригады Вооруженных сил Украины, которых «подозревают» в «использовании тяжелого наступательного вооружения неизбирательного действия», «также проверяется их причастность к обстрелу российской территории».