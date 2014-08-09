Украинская армия освободила Большую Вергунку на Луганщине - активист

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил глава общественной организации Гражданская инициатива «Права справа» Дмитрий Снегирев.

По его словам, данную информацию ему предоставили местные жители, а также член его общественной организации, ставшие очевидцами происходящего.

Читайте такжеБойцы АТО взяли под контроль МарьинкуКроме того, Снегирев сообщил, что в настоящее время идут бои в центре города Красный Луч.

Так, украинская авиация нанесла точечные удары по скоплениям террористов – в районе завода «Стандарт» и блокпосту в районе Штергресс, на выезде в город Снежное.