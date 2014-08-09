Украинская армия освободила Большую Вергунку на Луганщине - активист
14:43, 09 августа 2014Политика
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В Луганске поселок Большая Вергунка с населением около 6 тыс. человек взят под контроль украинскими военными.
Армия освободила Большую Вергунку / Фото УНИАН
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил глава общественной организации Гражданская инициатива «Права справа» Дмитрий Снегирев.
По его словам, данную информацию ему предоставили местные жители, а также член его общественной организации, ставшие очевидцами происходящего.
Читайте такжеБойцы АТО взяли под контроль МарьинкуКроме того, Снегирев сообщил, что в настоящее время идут бои в центре города Красный Луч.
Так, украинская авиация нанесла точечные удары по скоплениям террористов – в районе завода «Стандарт» и блокпосту в районе Штергресс, на выезде в город Снежное.
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